Главный тренер «Миннесоты» рассказал о первых впечатлениях от работы с Капризовым

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон поделился первыми впечатлениями от работы с нападающим Кириллом Капризовым.

«Улыбка не сходит с его лица. Очень инициативный и активный молодой человек, — приводит слова тренера The Athletic. — Мы уже убедились, что у него отличный характер. Думаю, это позволит ему очень быстро адаптироваться в коллективе.

Велика вероятность, что они с Фиалой будут вместе выходить в большинстве. А при игре в равных составах полезнее использовать их в разных звеньях. Пока не можем сказать, как они сыграются. Но, учитывая уровень их таланта, можно предполагать, что они найдут общий язык».