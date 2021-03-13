Главный тренер «Баффало» заявил, что Айкел не сыграет в обозримом будущем
20:35
Главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер рассказал о травме нападающего Джека Айкела.
«Я бы сказал, что он в обозримом будущем сыграть не сможет. Из-за характера его травмы мы не можем определить точную дату возвращения. Все это продлится немного дольше, чем ожидалось. Я вам честно говорю, что мы не знаем срока его восстановления», — цитирует Крюгера Buffalo News.
В этом сезоне Айкел набрал 18 (2+16) очков в 21 игре при полезности «-11».
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