Гэри Беттмэн прокомментировал конфликт между «Баффало» и Айкелом

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию, которая сложилась в «Баффало». Клуб и нападающий Джек Айкел уже долгое время не могут договориться о методах лечения игрока.

«Это очень неприятная ситуация. Не считаю правильным на кого-то указывать пальцем и кого-то обвинять в сложившейся ситуации. Думаю, каждый действуют в лучших интересах. Но пока эти интересы не сходятся. Считаю, что обеим сторонам нужно набраться терпения», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Напомним, между клубом и хоккеистом существуют разногласия по поводу лечения травмы шеи: хоккеист склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как до сих пор ее не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 млн долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы. В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провел 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.