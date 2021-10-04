Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига проведет расследование заявлений голкипера «Вегаса» Робина Ленера.

Швед утверждает, что медицинские службы клубов используют крайне неэффективные методики борьбы с травмами, фактически нанося вред здоровью спортсменов.

«Мы очень серьезно относимся к подобным заявлениям. Хотим в ближайшее время провести с Ленером встречу, чтобы услышать его точку зрения. После этого будем принимать решение, как на это реагировать.

Не обязательно писать в социальных сетях, чтобы привлечь внимание. У нас есть горячая линия, телефон доверия. Можно напрямую связаться с лигой. Если у какого-то игрока есть какие-то сомнения, то мы готовы их выслушать», — сказал Беттмэн Sportsnet.

Ленер написал о грубых «нарушениях» законов и этических норм, которые допускают медицинские службы «многих» клубов НХЛ. В частности, голкипер рассказал о том, что обычной практикой в ней стало заставлять игроков принимать во время поездок бензодиазепины и другие седативные препараты без предписания врачей.