Георгиев пропустил гол от собственного защитника. Видео

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев пропустил шайбу от защитника своей команды в первом периоде матча с "Питтсбургом".

На 17-й минуте встречи форвард "пингвинов" Крис Летанг выполнил прострельный пас с левого фланга, и шайба, попав в конек защитника Кевина Шаттенкирка, отскочила в ворота "рейнджеров".

Сейчас в матче "Питтсбург" - "Рейнджерс" идет второй период. Со счетом 2:1 ведут хозяева. Вторую шайбу в их составе забросил Маркус Петтерссон. У гостей голом отметился норвежский нападающий Матс Цуккарелло.