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Генменеджер «Рейнджерс» обсуждал с другими клубами возможный обмен Бучневича

14 июля 2021, 21:44
Павел Бучневич. Фото ХК «Рейнджерс».
Павел Бучневич. Фото ХК «Рейнджерс».
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Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри обсуждал с другими клубами возможность обмена нападающего Павла Бучневича, информирует The Athletic.

Однако неизвестно, кто был инициатором переговоров — клуб из Нью-Йорка или другие команды.

26-летний Бучневич провел самый результативный сезон в карьере: 48 (20+28) очков в 54 матчах. У него подходит к концу контракт, по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год. Россиянин получит статус ограниченно свободного агента.

В случае квалификационного предложения его зарплата может вырасти до 4,54 млн, при этом он также вправе обратиться в арбитраж.

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Иван Шитик все материалы автора

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