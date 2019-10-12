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Генменеджер «Миннесоты» прилетит на переговоры с Капризовым в ноябре

18:16
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прилетит в Москву, чтобы встретиться с нападающим ЦСКА Кириллом Капризовым. Он планирует побывать в России в конце ноября, сообщает в Twitter журналист The Atletic Майкл Руссо.

22-летний россиянин был выбран «Миннесотой» под общим 135-м номером на драфте-2015. Планируется, что в следующем сезоне он уедет в НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов возглавляет список бомбардиров КХЛ, набрав в 16 матчах 18 (10+8) очков.

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