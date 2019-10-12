Генменеджер «Миннесоты» прилетит на переговоры с Капризовым в ноябре

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прилетит в Москву, чтобы встретиться с нападающим ЦСКА Кириллом Капризовым. Он планирует побывать в России в конце ноября, сообщает в Twitter журналист The Atletic Майкл Руссо.

His agent has made clear countless times the plan is for him to come next season. Plan is for Bill Guerin to go to Russia Nov. 30-Dec. 3 https://t.co/ANxALv5La6 — Michael Russo (@RussoHockey) October 12, 2019

22-летний россиянин был выбран «Миннесотой» под общим 135-м номером на драфте-2015. Планируется, что в следующем сезоне он уедет в НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов возглавляет список бомбардиров КХЛ, набрав в 16 матчах 18 (10+8) очков.

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