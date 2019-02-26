Генменеджер "Коламбуса": "Никогда не хотел обменивать Бобровского и Панарина"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен высказал свое отношение к нападающему команды Артемию Панарину и вратарю Сергею Бобровскому. По его словам, он никогда не хотел обменивать россиян в другой клуб.

– Я никогда не хотел обменивать Панарина и Бобровского. Это отличные игроки. Оба они мне очень нравятся, – цитирует Кекяляйнен официальный сайт НХЛ. – Не было предложения, которое могло бы иметь смысл для нас сейчас и в будущем, поэтому решение сохранить их далось легко. Не так часто выпадает возможность иметь в составе двукратного обладателя "Везины", это большая роскошь.

Также у нас есть суперзвезда в лице Панарина, а теперь мы добавили еще несколько важных фигур в состав и за счет этого стали сильнее. У нас много хороших игроков. Есть ядро, которое будет на месте вне зависимости от расклада со свободными агентами – Джонс, Фолиньо, Веренски, Дюбуа. В следующем сезоне у нас будет хорошая команда вне зависимости от того, что произойдет летом.



Я был бы счастлив, если бы мы выиграли четыре раунда плей-офф и выиграли Кубок Стэнли. Вот цель. Не думаю, что кто-то собирается выиграть один раунд и найти в этом счастье. Мы тоже должны мыслить именно так.