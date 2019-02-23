Генеральный менеджер "Оттавы": "Уговариваем некоторых игроков остаться в команде"

Генеральный менеджер "Оттавы" Пьер Дорион рассказал о том, как ведется селекционная работа в клубе в преддверии дедлайна, который наступит 25 февраля.

- Уговариваем некоторых игроков остаться. Но мы должны быть готовыми к любому сценарию. Мы уверены в потенциале команды, верю, как генеральный менеджер, смогу совершить хорошие обмены. Они помогут команде перестроиться, и наши болельщики увидят замечательную команду в ближайшие годы. Понимаем, этот путь не будет простым. В любой перестройке есть сложности, но мы должны видеть общую, очень светлую картину.



Обмен Дюшена? Это часть процесса перестройки. Просим наших болельщиков проявить терпение. Мы должны уважать права хоккеистов. По коллективному трудовому соглашению, они могут стать свободными агентами. В случае с Мэттом, это был его выбор. Мы должны делать все для блага команды. Порой бывает очень сложно заниматься этим, но мы знаем, что принимаем правильное решение.

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