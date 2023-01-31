Генменеджер «Айлендерс» о подписании контракта с Хорватом: «Важно сделать это как можно скорее»

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло надеется, что клуб вскоре подпишет с нападающим Бо Хорватом новый контракт.

Контракт Хорвата с кэпхитом 5,5 миллиона долларов действует до конца текущего сезона, летом он может стать неограниченно свободным агентом.

«По моему мнению, он сделает нас лучше и даст нам больше возможностей добиться того, чего мы хотим. Я верю, что он улучшит нас, чтобы дать нам возможность попасть в плей-офф», — приводит слова Ламорелло сайт НХЛ.

«Айлендерс» пока не вели переговоры с нападающим о новом соглашении.

«Важно сделать это как можно скорее. Мы будем работать над этим и сделаем все возможное. Нам больше всего нравится в игре Бо — его успех в большинстве, то, как он знает, куда идти в нужное время, и как его партнеры по звену получают шайбу в нужных местах», — отметил Ламорелло.

Клуб выменял 27-летнего форварда у «Ванкувера», отдав нападающих Энтони Бовилье и Аату Рятю, а также условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.