Хорват об обмене в «Айлендерс»: «Я шокирован. В начале сезона думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда»

Форвард Бо Хорват высказался о своем обмене из «Ванкувера» в «Айлендерс».

«Очевидно, что я слегка шокирован. Это настоящий вихрь эмоций для меня и моей семьи. Я слышал много хорошего об «Айлендерс», обо всех игроках и клубе в целом. Я очень хочу сыграть как можно лучше и помочь команде. О новом контракте с «Айлендерс» пока давайте говорить не будем. Все произошло так быстро. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Этим займется мой агент.

Летом и даже в начале сезона я думал, что останусь в «Ванкувере» навсегда. Но все пошло не так, и вот что получилось. Я благодарен «Айлендерс» за доверие. Горжусь тем, что теперь буду играть за эту команду», — приводит слова Хорвата сайт НХЛ.

Взамен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили нападающих Энтони Бовилье, Аату Рати и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

В текущем сезоне Хорват провел 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.