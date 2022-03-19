Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши из-за травмы не сыграет с «Каролиной»

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Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», сообщает Twitter клуба.

35-летний американец пропустит встречу из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Оши провел 28 матчей, в которых набрал 20 (8+12) очков.