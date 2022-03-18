Александр Овечкин броском сломал стекло в матче НХЛ с «Коламбусом»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин разбил стекло во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:2).

Момент произошел во время второго периода. Овечкин совершил бросок, которой не попал в створ ворот и отлетев, разбил заградительное стекло. Его пришлось заменить.

По итогам этой игры Овечкин был признан третьей звездой матча. Он отметился голом и результативной передачей.