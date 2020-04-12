Форвард «Ванкувера», перешедший в ЦСКА, сравнил ситуации с коронавирусом в России и Канаде

Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин, подписавший двухлетний контракт в ЦСКА, сравнил ситуации с коронавирусом в двух странах — России и Канаде

— Нет после стольких лет за океаном некой американизации?

— Есть небольшая, да. Вчера разговаривал с другом на английском, после этого на русском было тяжеловато (смеется). Но сейчас уже намного легче, чем сразу после возвращения.

— С друзьями из Канады связь поддерживаете? Как там сейчас обстановка?

— Намного лучше, чем у нас. Они сразу же ввели жесткий карантин. Люди отреагировали очень быстро. Поэтому у них уже все пошло на спад. У нас, наоборот, с каждой неделей все хуже и хуже. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Николая Голдобина — здесь.