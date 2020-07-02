Форвард «Филадельфии» Линдблом вылечился от рака

Нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблом вылечился от рака костей (саркомы Юинга), сообщает пресс-служба команды. У 23-летнего шведского хоккеиста диагностировали заболевание в конце 2019 года.

«Спасибо всем врачам и медсестрам за работу, заботу и помощь в создании этого невероятного дня», — написано в сообщении пресс-службы «Флайерз».

Линдблом в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Филадельфию» до известия о своей болезни и набрал 18 (11+7) очков. В нынешнем сезоне форвард не играл.