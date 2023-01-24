Форвард «Айлендерс» Нельсон вырвал зуб во время матча с «Торонто»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Торонто» (2:5).

В одном из эпизодов встречи форвард «островитян» Брок Нельсон, сидя на скамейке, вырвал зуб и отдал его врачу команды.

В текущем сезоне 31-летний американец провел 49 матчей, в которых набрал 42 (17+25) очка.