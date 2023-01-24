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Сегодня, 05:42

«Рейнджерс» победили «Флориду», Панарин сделал ассистентский хет-трик

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артемий Панарин и Адам Фокс.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев сделал дубль Мика Зибанежад, по одной шайбе у Адама Фокса, Джимми Веси, Алексиса Лафренье и Филипа Хытила. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевых передачи. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 33 из 35 бросков.

У гостей отличились Картер Верхэге и Александр Барков.

«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 47 матчах. «Флорида» идет на десятой строчке с 51 очком в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

Голы: Фокс — 10 (Панарин, Зибанежад), 3:03 — 1:0. Верхэге — 23 (бол., Лунделл, Луостаринен), 5:56 — 1:1. Зибанежад — 21 (бол., Панарин, Фокс), 17:21 — 2:1. Веси — 8 (Гудроу, Трочек), 35:03 — 3:1. Лафренье — 6 (Какко, Хытил), 47:56 — 4:1. Зибанежад — 22 (Панарин, Фокс), 48:10 — 5:1. Барков — 13 (Ткачак, Монтур), 51:02 — 5:2. Хытил — 13 (п.в., Какко, Лафренье), 56:49 — 6:2.

Вратари: Шестеркин — Лион (52:18 — 56:49).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (6+7+13) — 35 (8+14+13).

Наши: Кравцов (8.05/0/0), Панарин (17.52/1/+2) — Денисенко (16.17/3/-2).

24 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17121 зритель.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 47 26 21 59
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 49 23 26 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 48 29 19 66
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 49 23 26 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 63
2 Даллас 48 28 20 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
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Торонто – Айлендерс
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24.01 03:00
Рейнджерс – Флорида
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 - : -
24.01 05:30
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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