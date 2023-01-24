«Рейнджерс» победили «Флориду», Панарин сделал ассистентский хет-трик
«Рейнджерс» обыграли «Флориду» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
У хозяев сделал дубль Мика Зибанежад, по одной шайбе у Адама Фокса, Джимми Веси, Алексиса Лафренье и Филипа Хытила. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевых передачи. Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 33 из 35 бросков.
У гостей отличились Картер Верхэге и Александр Барков.
«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 47 матчах. «Флорида» идет на десятой строчке с 51 очком в 49 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Флорида» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Голы: Фокс — 10 (Панарин, Зибанежад), 3:03 — 1:0. Верхэге — 23 (бол., Лунделл, Луостаринен), 5:56 — 1:1. Зибанежад — 21 (бол., Панарин, Фокс), 17:21 — 2:1. Веси — 8 (Гудроу, Трочек), 35:03 — 3:1. Лафренье — 6 (Какко, Хытил), 47:56 — 4:1. Зибанежад — 22 (Панарин, Фокс), 48:10 — 5:1. Барков — 13 (Ткачак, Монтур), 51:02 — 5:2. Хытил — 13 (п.в., Какко, Лафренье), 56:49 — 6:2.
Вратари: Шестеркин — Лион (52:18 — 56:49).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 26 (6+7+13) — 35 (8+14+13).
Наши: Кравцов (8.05/0/0), Панарин (17.52/1/+2) — Денисенко (16.17/3/-2).
24 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17121 зритель.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|46
|30
|16
|64
|3
|Рейнджерс
|47
|26
|21
|59
|4
|Вашингтон
|49
|25
|24
|56
|5
|Питтсбург
|46
|23
|23
|54
|6
|Айлендерс
|49
|23
|26
|51
|7
|Филадельфия
|48
|20
|28
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|37
|9
|78
|2
|Торонто
|48
|29
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|49
|23
|26
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|63
|2
|Даллас
|48
|28
|20
|63
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|45
|25
|20
|53
|5
|Нэшвилл
|46
|22
|24
|50
|6
|Сент-Луис
|47
|23
|24
|49
|7
|Аризона
|47
|15
|32
|35
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|29
|19
|60
|2
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|46
|18
|28
|39
|7
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|24.01
|00:00
|
Торонто – Айлендерс
|5 : 2
|24.01
|03:00
|
Рейнджерс – Флорида
|6 : 2
|24.01
|04:30
|
Даллас – Баффало
|- : -
|24.01
|05:30
|
Калгари – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|36
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|35
|2.20