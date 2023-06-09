Атанасиу подписал двухлетний контракт с «Чикаго»

Форвард Андреас Атанасиу подписал с «Чикаго» двухлетний контракт на сумме 8,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба НХЛ. Среднегодовая зарплата составы 4,25 миллиона.

В этом сезоне на счету 28-летнего канадца 40 (20+20) очков в 81 матче за «Блэкхокс». Он мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

Атанасиу был выбран «Детройтом» под общим 110-м номером на драфте НХЛ-2012. На его счету 236 (125+111) очков в 459 матчах за «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Детройт».