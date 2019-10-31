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«Флорида» выиграла у «Колорадо», Бобровский сделал 27 сэйвов

07:50
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«Флорида» в овертайме обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победную шайбу забросил Джонатан Юбердо.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров? отметился эффектным силовым приемом, а также в середине третьего периода заработал персональный фол.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Флорида» — 3:4 ОТ

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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