«Флорида» выиграла у «Колорадо», Бобровский сделал 27 сэйвов
07:50
«Флорида» в овертайме обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победную шайбу забросил Джонатан Юбердо.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров? отметился эффектным силовым приемом, а также в середине третьего периода заработал персональный фол.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Флорида» — 3:4 ОТ
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