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«Флорида» в матче с «Баффало» сравняла счет за 11 секунд до конца встречи благодаря результативной передаче Дадонова

04:40
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«Баффало» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после трех периодов счет 2:2. «Пантеры» восстановили равновесие за 11 секунд до истечения основного времени благодаря голу Майка Хоффмана. Результативными передачами отметились Евгений Дадонов и Винсент Трочек.

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