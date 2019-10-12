«Флорида» в матче с «Баффало» сравняла счет за 11 секунд до конца встречи благодаря результативной передаче Дадонова
04:40
«Баффало» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ, после трех периодов счет 2:2. «Пантеры» восстановили равновесие за 11 секунд до истечения основного времени благодаря голу Майка Хоффмана. Результативными передачами отметились Евгений Дадонов и Винсент Трочек.
Mike Hoffman with all the time in the world on this one. ?— Sportsnet (@Sportsnet) October 12, 2019
(okay so there were only 10 seconds left in the game but you get the point.) pic.twitter.com/i2eRMI2O5n
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