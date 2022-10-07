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7 октября, 05:48

Наместников забросил шайбу в проигранном матче «Тампы» против «Флориды»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press

«Флорида» выиграла у «Тампы» (3:2) в предсезонном матче НХЛ. Игра прошла на льду «ФЛА Лайв Арены» в Санрайзе.

В состав «Лайтнинг» голом отметился российский нападающий Владислав Наместников. Ассистировал ему соотечественник Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков и был признан третьей звездой встречи.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Флорида» в первом матче сыграет с «Айлендерс» (14 октября), а «Тампа» встретится с «Рейнджерс» (12 октября).

Андрей Василевский (хоккей)
Владислав Наместников
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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 - : -
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И О
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 6
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 5
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 3 4
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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