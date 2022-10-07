Наместников забросил шайбу в проигранном матче «Тампы» против «Флориды»
«Флорида» выиграла у «Тампы» (3:2) в предсезонном матче НХЛ. Игра прошла на льду «ФЛА Лайв Арены» в Санрайзе.
В состав «Лайтнинг» голом отметился российский нападающий Владислав Наместников. Ассистировал ему соотечественник Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков и был признан третьей звездой встречи.
Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Флорида» в первом матче сыграет с «Айлендерс» (14 октября), а «Тампа» встретится с «Рейнджерс» (12 октября).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|4
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|- : -
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|- : -
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|- : -
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|- : -
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|- : -
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|- : -
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00