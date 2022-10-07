Наместников забросил шайбу в проигранном матче «Тампы» против «Флориды»

«Флорида» выиграла у «Тампы» (3:2) в предсезонном матче НХЛ. Игра прошла на льду «ФЛА Лайв Арены» в Санрайзе.

В состав «Лайтнинг» голом отметился российский нападающий Владислав Наместников. Ассистировал ему соотечественник Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 38 из 41 броска.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков и был признан третьей звездой встречи.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Флорида» в первом матче сыграет с «Айлендерс» (14 октября), а «Тампа» встретится с «Рейнджерс» (12 октября).