«Миннесота» обыграла «Чикаго». Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота» переиграла «Чикаго» (4:1) в предсезонном матче НХЛ. Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.

В составе «Уайлд» голевой передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот ассист стал вторым в предсезонке.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. В первом матче «Миннесота» сыграет с «Рейнджерс» (14 октября), «Чикаго» встретится с «Сан-Хосе» (16 октября).