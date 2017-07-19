"Флорида" подписала контракт с 10-м номером драфта-2017

"Флорида" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта новичка с нападающим Оуэном Типпеттом. Генеральный директор клуба Дэйл Таллон отметил, что у 18-летнего хоккеиста есть шансы войти в состав клуба на регулярный чемпионат.

– Рады, что Типпетт подписал свой первый контракт в НХЛ, – сказал Таллон. – Он бомбардир со светлым будущим, обладает габаритами и скоростью для игры в НХЛ. С нетерпением ждем, что он будет бороться за место в составе нашей команды во время тренировочного лагеря этой осенью.

Напомним, что "Пантерз" выбрал Типпетта под общим 10-м номером драфте-2017. В прошлом сезоне форвард набрал 75 (44+31) очков в 60 матчах за "Стилхедс" в лиге OHL.