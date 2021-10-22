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«Флорида» выиграла у «Колорадо». Бобровский отразил 30 бросков

05:04
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«Флорида» переиграла «Колорадо» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерз» выиграли все четыре стартовые встречи сезона. «Эвеланш» потерпели третье поражение кряду.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

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Евгений Козинов все материалы автора
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