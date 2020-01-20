«Филадельфия» вызвала Рубцова из АХЛ
19:10
«Филадельфия» вызвала нападающего Германа Рубцова из своего фарм-клуба, информирует пресс-служба «Летчиков».
В этом сезоне 21-летний россиянин дебютировал в НХЛ, провел 3 матча, результативными действиями не отметился.
В АХЛ у Рубцова 12 (2+10) очков в 28 играх за «Лихай Вэлли».
Roster move: We have recalled forward German Rubstov from the @LVPhantoms (AHL). pic.twitter.com/O4hS2dmvls— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) January 20, 2020
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