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«Филадельфия» вызвала Рубцова из АХЛ

19:10
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«Филадельфия» вызвала нападающего Германа Рубцова из своего фарм-клуба, информирует пресс-служба «Летчиков».

В этом сезоне 21-летний россиянин дебютировал в НХЛ, провел 3 матча, результативными действиями не отметился.

В АХЛ у Рубцова 12 (2+10) очков в 28 играх за «Лихай Вэлли».

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