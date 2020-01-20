«Филадельфия» вызвала Рубцова из АХЛ

«Филадельфия» вызвала нападающего Германа Рубцова из своего фарм-клуба, информирует пресс-служба «Летчиков».

В этом сезоне 21-летний россиянин дебютировал в НХЛ, провел 3 матча, результативными действиями не отметился.

В АХЛ у Рубцова 12 (2+10) очков в 28 играх за «Лихай Вэлли».