«Филадельфия» победила «Детройт», Проворов сделал передачу

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Филадельфии» — 0:3. Брайан Эллиотт второй раз в сезоне сыграл на ноль. На счету Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «+1» и 3 броска в створ за 22.44 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Лотон — 9 (Раффль, Хегг), 29:31 — 0:1. Хэйс — 17 (мен.), 42:47 — 0:2. Нисканен — 7 (мен., п.в., Проворов), 57:43 — 0:3.

Вратари: Бернье (56:24 — 57:43) — Эллиотт.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 16 (5+6+5) — 31 (12+9+10).

Наши: — - Проворов (22.44/3/+1).

4 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.