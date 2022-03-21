«Миннесота» обменяла голкипера Кяхкенена в «Сан-Хосе»

«Миннесота» обменяла голкипера Каапо Кяхкенена в «Сан-Хосе». Взамен «Акулы» отдали защитника Джейкоба Миддлтона, а также драфт-пик, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн.

Речь идет о выборе в пятом раунде драфта 2022 года.

Ранее в дедлайн «Дикари» получили права на трехкратного обладателя Кубка Стэнли Марка-Андре Флери.

В этом регулярном чемпионате 25-летний Кяхкенен провел 25 матчей. Он пропускал в среднем 2,87 шайбы за встречу и отражал 91 процент бросков.