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«Филадельфия» готовит специальное заявление в качестве ответа на обвинения Ленера в адрес Виньо

21:24
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«Филадельфия» готовит специальное заявление в качестве ответа на слова голкипера «Вегаса» Робина Ленера, сообщает журналист Сэм Карчиди.

Ранее шведский голкипер заявил, что в клубах НХЛ игрокам дают психоактивные снотворные средства.

«Филадельфия»? Тренер-динозавр относится к людям как к роботам. Увольняйте таких тренеров. Увольняйте Виньо. У меня есть доказательства. Попробуй выкрутиться», — заявил Ленер в социальных сетях.

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Иван Шитик все материалы автора

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