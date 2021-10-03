«Филадельфия» готовит специальное заявление в качестве ответа на обвинения Ленера в адрес Виньо
21:24
«Филадельфия» готовит специальное заявление в качестве ответа на слова голкипера «Вегаса» Робина Ленера, сообщает журналист Сэм Карчиди.
Ранее шведский голкипер заявил, что в клубах НХЛ игрокам дают психоактивные снотворные средства.
«Филадельфия»? Тренер-динозавр относится к людям как к роботам. Увольняйте таких тренеров. Увольняйте Виньо. У меня есть доказательства. Попробуй выкрутиться», — заявил Ленер в социальных сетях.
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