«Филадельфия» готова обменять защитника Ристолайнена

«Филадельфия» готова рассмотреть предложения по обмену защитника Расмуса Ристолайнена. Клуб хотел продлить контракт с игроков, но сам финн хотел бы попробовать силы в команде, которая будет выступать в плей-офф, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Кэпхит нынешнего соглашения защитника, которое истекает летом, составляет 5,4 миллиона долларов.

В этом сезоне он набрал 12 (2+10) очков в 44 встречах при показателе полезности «-11».

Напомним, что «Филадельфия» получила права на Ристолайнена летом в результате обмена с «Баффало».