«Нэшвилл» готов обменять нападающего Филипа Форсберга

«Нэшвилл» готов рассмотреть вариант обмена нападающего Филипа Форсберга. Переговоры о продлении контракт с 27-летним шведом продвигаются тяжело, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

Нынешний контракт Форсберга с «Предаторз» истекает летом. Зарплата звездного вингера составляет 6 миллионов долларов за сезон.

В этом сезоне Форсберг провел в регулярном чемпионате 39 матчей, в которых набрал 44 (26+18) очков.

Напомним, что швед был выбран на драфте-2012 под общим 11-м номером «Вашингтоном», но потом «Кэпиталз» обменяли талантливого форварда в «Предаторз» на нападающего Мартина Эрата.