Фиала рассказал о тренировках в Швеции во время карантина

Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала рассказал, что пять раз в неделю тренируется на льду в Швеции во время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса.

— Здесь не все как обычно, хотя на первый взгляд так не скажешь, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Фиалы. — Рестораны открыты, все выглядит нормально, но люди боятся вируса и очень осторожны.

Я каждый день катаюсь. Здесь не как в США или в Швейцарии, где все закрыто. Так что в этом плане мне очень повезло, потому что я могу тренироваться на льду, когда хочу. Нас здесь несколько человек, мы вместе тренируемся. Стараюсь поддерживать форму. Чувствую себя в тонусе, но в реальной игре все иначе. Надеюсь, у нас будет шанс сыграть несколько контрольных матчей, потому что встречи в формате «три на три» на тренировках их никогда не заменят. В настоящем матче все по-другому. Там ведут силовую борьбу, бьются. Не знаю, сколько времени понадобится, но хочу верить, что быстро приду в себя.