Евгений Кузнецов восстановился после травмы и сыграет против «Бостона»
20:55
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов восстановился после травмы. Он сможет принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.
Россиянин пропустил две предыдущие встречи «Кэпиталз» из-за травмы.
Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 11 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (2+4) очков.
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