Евгений Кузнецов восстановился после травмы и сыграет против «Бостона»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов восстановился после травмы. Он сможет принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

Россиянин пропустил две предыдущие встречи «Кэпиталз» из-за травмы.

Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 11 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (2+4) очков.