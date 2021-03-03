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Евгений Кузнецов восстановился после травмы и сыграет против «Бостона»

20:55
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов восстановился после травмы. Он сможет принять участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

Россиянин пропустил две предыдущие встречи «Кэпиталз» из-за травмы.

Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 11 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (2+4) очков.

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