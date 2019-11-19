Евгений Кузнецов: «Если бы у меня была мотивация посильнее, результаты были бы лучше»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что мог бы набирать больше очков, если бы чаще думал о личной результативности.

— Вы скромничаете, когда речь заходит о ваших успехах, но если бы играли всегда так, как сейчас, — могли бы набирать по 100 очков за сезон и соперничать с Коннором Макдэвидом.

— В том то и дело, что «если бы». Наверное, моя главная проблема в том, что если бы у меня была мотивация посильнее, результаты были бы лучше. А если, например, игра складывается со счетом 1:0 в нашу пользу, начинаешь думать не о личных достижениях, а о том, как действовать по счету, на команду. Хотя, возможно, именно в таких матчах нужно где-то прибавлять по ходу. С другой стороны, понимаешь, что такую «картинку» менять лучше не стоит. Начинаешь рисковать — получаешь контратаку в обратную сторону, и уже тяжело будет вернуться в игру. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Евгения Кузнецова — здесь