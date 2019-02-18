Евгений Кузнецов: "Был бы рад увидеть Панарина в "Тракторе". Или у нас в "Вашингтоне"!

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы видеть Артемия Панарина в "Кэпиталз". Нападающий "Коламбуса" пока не продлил контракт с клубом и может 1 июля стать неограниченно свободным агентом.

– В каком клубе, по-вашему, Панарин летом "приземлится"?

– Слышал, Омск, "Трактор" вроде его хотят (улыбается), – развеселился Кузнецов. – Рад был бы в "Тракторе" его увидеть! У нас там люди умные сидят, пусть притащат хорошего игрока. Люди в Челябинске соскучились по хоккеистам такого стиля! А если серьезно, то это его дело. Если бы меня спросили – конечно, хотел бы его у нас в "Вашингтоне" видеть. Но, думаю, он сам определится. (Игорь Рабинер)

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