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Эвандер Кейн оштрафован на 5 тысяч долларов

19:32
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Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает официальный сайт НХЛ. В игре против «Вашингтона» (2:5) он грубо атаковал защитника «Кэпиталз» Радко Гудаса и ударил того локтем в голову.

Фол Кейна привел к стычке, в которой поучаствовал и российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В результате Гудас не смог продолжать встречу и отправился в раздевалку, а Кейн был удален до конца игры.

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