Эвандер Кейн оштрафован на 5 тысяч долларов

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает официальный сайт НХЛ. В игре против «Вашингтона» (2:5) он грубо атаковал защитника «Кэпиталз» Радко Гудаса и ударил того локтем в голову.

Evander Kane gets a game misconduct for elbowing Radko Gudas in the head pic.twitter.com/OrBuBZR9a8 — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 4, 2019

Фол Кейна привел к стычке, в которой поучаствовал и российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В результате Гудас не смог продолжать встречу и отправился в раздевалку, а Кейн был удален до конца игры.

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