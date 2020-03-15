«Это было неожиданно». Самсонов рассказал о броске Овечкина, после которого он получил травму

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о приколах в команде, конкуренции с Брэйдена Холтби и адаптации в НХЛ.

— В начале февраля вы получили небольшую травму после броска Овечкина на тренировке, даже шлем слетел. Было страшно в этот момент?

— Это было неожиданно. Простое полуразминочное упражнение... Но он неудачно попал. Все клепки отстегнулись — мне стало страшно, что я получил сотрясение и выпал на неопределенный срок. Впереди были тяжелые игры. Но, слава богу, все обошлось, и на следующий день я уже тренировался. Хотя полдня я походил в прострации (смеется).

— Вы говорили, что Овечкин именно вам бросает сильнее всех. После того инцидента он не смягчился, не стал бросать более аккуратно?

— Нет. Какой в этом смысл? Такие ситуации в игре тоже случаются. Глупо стоять на воротах и думать, что тебе никогда никуда не попадет. Каждую тренировку прилетает то в руку, то еще куда-нибудь. Это тоже рутина. Ничего страшного. (Алена Гребенькова)

«После броска Овечкина мне стало страшно». Интервью Ильи Самсонова — о первом сезоне русского вратаря в НХЛ