Защитник "Далласа" Эса Линделл прокомментировал победный гол в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ в ворота "Сент-Луиса" (2:1). Для финна этот гол стал первым в карьере в розыгрыше Кубка Стэнли.

– Мне повезло, что Радулов сбросил мне шайбу, – цитирует Линделла русскоязычный сайт НХЛ. – Ему нравится так играть. Я окликнул его, и он меня услышал. Клингберг крикнул мне, что соперник сзади накатывается на меня. Поэтому я сместился чуть в центр, переложил шайбу на неудобную руку и бросил. По-моему, шайба кого-то задела. Забивать всегда приятно.

На счету 24-летнего Линделла 32 (11+21) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 4 (1+3) балла за результативность в плей-офф.