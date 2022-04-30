«Эдмонтон» по буллитам обыграл «Ванкувер»

«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Автором победного буллита стал форвард Девин Шор.

Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин сыграл 16 минут 19 секунд и отметился двумя бросками по воротам соперника. В серии буллитов ему не удалось реализовать свою попытку.

«Эдмонтон» с пятого места в Западной конференции вышел в плей-офф НХЛ. «Ванкувер» финишировал на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Миллер — 32 (Хант, Гарлэнд), 17:31 — 0:1. Кулак — 5 (Ямамото), 40:31 — 1:1. Гарлэнд — 19 (Хьюз, Шенн), 42:35 — 1:2. Бэрри — 7 (Кассиан, Брассар), 49:10 — 2:2.

Победный буллит: Шор.

Вратари: Коскинен — Мартин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (6+11+15+2) — 41 (17+14+7+3).

Наши: — - Подколзин (16.19/2/-1).

30 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».