«Рейнджерс» проиграли «Эдмонтону». Георгиев сделал 33 сэйва

«Эдмонтон» в овертайме выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. «Ойлерз» выиграли четвертую встречу кряду.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 33 из 39 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин сделал голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 6:5 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)

Голы: Хытил — 2 (Лундквист, Блэй), 1:53 — 0:1. Хаймэн — 7 (Бэрри, Нерс), 18:11 — 1:1. Руни — 3 (Хытил), 22:52 — 1:2. Крайдер — 8 (Фокс, Гудроу), 24:11 — 1:3. Зибанежад — 3 (бол., Строум, Панарин), 26:56 — 1:4. Пулюярви — 4 (бол., Нюджент-Хопкинс, Нерс), 34:41 — 2:4. Бэрри — 2 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 41:00 — 3:4. Пулюярви — 5 (Кит, Бушар), 43:35 — 4:4. Зибанежад — 4 (Крайдер), 47:18 — 4:5. Макдэвид — 8 (Бэрри, Драйзайтль), 57:01 — 5:5. Драйзайтль — 10, 63:27 — 6:5.

Вратари: Коскинен — Георгиев.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (13+9+15+2) — 25 (10+11+4+0).

Наши: — - Панарин (20.38/2/0).

6 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».