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Джонатан Тэйвз пропустит старт сезона в НХЛ из-за болезни

19:33
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Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз пропустит стартовые матчи сезона, сообщает The Athletic. Указано, что он сможет играть из-за болезни.

По данным источника, хоккеиста не будет в тренировочном лагере, который открывается 3 января. Официальное объявление ожидается. Указано, что он сможет играть из-за болезни.

32-летний Тэйвз провел всю карьеру в «Чикаго». Он выступает за команду с 2007 года. Трехкратный победитель Кубка Стэнли. Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Канады.

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