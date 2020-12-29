Джонатан Тэйвз пропустит старт сезона в НХЛ из-за болезни

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз пропустит стартовые матчи сезона, сообщает The Athletic. Указано, что он сможет играть из-за болезни.

По данным источника, хоккеиста не будет в тренировочном лагере, который открывается 3 января. Официальное объявление ожидается. Указано, что он сможет играть из-за болезни.

32-летний Тэйвз провел всю карьеру в «Чикаго». Он выступает за команду с 2007 года. Трехкратный победитель Кубка Стэнли. Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Канады.