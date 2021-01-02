Двукратный обладатель Кубка Стэнли Льюис заключил пробный контракт с «Виннипегом»

Бывший нападающий «Лос-Анджелеса» Тревор Льюис приглашен в тренировочный лагерь «Виннипега». Он заключил просмотровый контракт с клубом, сообщает сайт «Джетс».

33-летний Льюис провел всю карьеру в НХЛ в составе «Кингз». Он был выбран на драфте 2006 года под общим 17-м номером. С тех пор форвард провел 674 матча и набрал 163 (70+93) очка. В составе «Королей» Льюис дважды выигрывал Кубок Стэнли.