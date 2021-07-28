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Дуги Хэмилтон договорился о семилетнем контракте с «Нью-Джерси»

18:40
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Экс-защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон, который получил статус неограниченно свободного агента, продолжит карьеру в «Нью-Джерси», сообщает инсайдер Ник Кипреос в Twitter.

По информации источника, 28-летний канадец подписал контракт на 7 лет на общую сумму более 60 миллионов долларов.

По истекающему соглашению он получал 5,75 млн долларов в год.

Хэмилтон провел 55 матчей за «Харрикейнз» в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20».

В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RealKyper/status/1420407905808003081

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