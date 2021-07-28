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Мамин договорился о контракте с «Флоридой»

18:22
Максим Мамин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Мамин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский нападающий Максим Мамин договорился о контракте с «Флоридой», сообщает в своем Twitter агент Дэн Мильштейн. Соглашение рассчитано на один год.

26-летний россиянин был выбран клубом на драфте-2016 под общим 175-м номером.

Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2017/18, но не смог закрепиться в основе. После этого форвард вернулся в КХЛ. Прошлый сезон он провел в ЦСКА

В прошедшем сезоне Мамин провел в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и набрал 35 (15+20) очков.

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