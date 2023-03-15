Драйзайтль о 100 очках за сезон: «Я очень рад, но это моя работа. За это мне и платят»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился впечатлениями от 100 набранных очков за сезон.

«Конечно, мне очень повезло, я очень рад этому. Но это моя работа, за это мне и платят. Я бы не смог этого сделать, если бы здесь не было ни одного из этих парней. Я хорошо это знаю и очень благодарен им за то, что они нашли меня и и сделали передачу. Я очень рад этому», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Немец в матче с «Оттавой» (6:3) оформил дубль и достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне. У форварда 44 гола и 56 результативных передач.

Сезон-2022/23 стал для Драйзайтля четвертым в НХЛ, в котором ему удалось набрать 100 или более очков. Он сравнялся с Теему Селянне и Александром Овечкиным и делит с ними четвертое место по этому показателю среди всех хоккеистов лиги из Европы.