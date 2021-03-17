Дон Гранато будет исполняющим обязанности главного тренера «Баффало»

Генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс назначил специальную пресс-конференцию. На ней будет объявлено, что Дон Гранато будет исполняющим обязанности главного тренера клуба, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Гранато занимал должность помощника главного тренера «Сэйбрз» последние пару сезонов.

17 марта Ральф Крюгер покинул пост главного тренера «Баффало».

Крюгер работал с «Баффало» с мая 2019 года, в прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф. В нынешнем сезоне «Клинки» идут на последнем, восьмом месте в Восточном дивизионе НХЛ, набрав только 16 очков в 28 матчах.