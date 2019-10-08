Дмитрий Орлов: «Кузнецова ждет большая игра»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметил, что игра регулярного чемпионата с «Далласом» имеет большое значение для форварда команды Евгения Кузнецова.

Нападающий проведет первую игру в сезоне. Он был дисквалифицирован на три матча НХЛ из-за положительной допинг-пробы на кокаин. ИИХФ отстранила россиянина от турниров под своей эгидой на четыре года.

— Все знают, что происходит, и конечно, он попытается провести более успешный сезон, чем прошлый, — цитирует официальный сайт НХЛ Орлова. — Можно было видеть, как он летал и играл в выставочных матчах. С ним приятно находиться вместе. Он веселый парень и всегда был хорошим партнером по команде. Всеего очень любят. Так что завтра его ждет большая игра.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика