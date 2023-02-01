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Сегодня, 20:27

Девять хоккеистов из России вошли в 99 лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Интернет-портал The Athletic решил составить список 99 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Причем в список могли попасть как действующие игроки, так и звезды прошлых лет.

На шестом месте оказался капитан «Вашингтона», второй снайпер в истории лиги Александр Овечкин. Первые пять мест будут объявлены чуть позже.

Всего в этот рейтинг на данный момент попали девять представителей России.

Рейтинг лучших хоккеистов в истории НХЛ

Версия The Athletic

6. Александр Овечкин

7. Доминик Гашек

8. Никлас Лидстрем

9. Фил Эспозито

10. Рэй Бурк...

26. Евгений Малкин

33. Сергей Федоров

36. Павел Буре

43. Павел Дацюк

72. Никита Кучеров

79. Андрей Василевский

89. Александр Могильный

95. Сергей Зубов

Александр Могильный
Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Павел Дацюк
Сергей Зубов
Сергей Федоров
Павел Буре
4
5
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 33 17 74
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
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8.02
9.02
10.02
1.02 03:00
Каролина – Лос-Анджелес
 5 : 4 ОТ
1.02 03:00
Коламбус – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
1.02 03:00
Монреаль – Оттава
 4 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 32 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 24 2.26
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