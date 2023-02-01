Девять хоккеистов из России вошли в 99 лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic
Интернет-портал The Athletic решил составить список 99 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Причем в список могли попасть как действующие игроки, так и звезды прошлых лет.
На шестом месте оказался капитан «Вашингтона», второй снайпер в истории лиги Александр Овечкин. Первые пять мест будут объявлены чуть позже.
Всего в этот рейтинг на данный момент попали девять представителей России.
Рейтинг лучших хоккеистов в истории НХЛ
Версия The Athletic
6. Александр Овечкин
7. Доминик Гашек
8. Никлас Лидстрем
9. Фил Эспозито
10. Рэй Бурк...
26. Евгений Малкин
33. Сергей Федоров
36. Павел Буре
43. Павел Дацюк
72. Никита Кучеров
79. Андрей Василевский
89. Александр Могильный
95. Сергей Зубов
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|33
|17
|74
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|38
|12
|81
|2
|Торонто
|51
|31
|20
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|1.02
|03:00
|
Каролина – Лос-Анджелес
|5 : 4 ОТ
|1.02
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|3 : 4 ОТ
|1.02
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|4 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|32
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|24
|2.26