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Сегодня, 20:48

Кирилл Марченко вошел в число претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff

Иван Шитик
Корреспондент
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Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко вошел в число претендентов на «Колдер Трофи» (при лучшему новичку сезона в НХЛ) по версии интернет-портала Daily Faceoff.

22-летний россиянин в этом сезоне дебютировал в НХЛ. Кирилл Марченко в текущем сезоне провел 28 матчей, в которых забросил 13 шайб, но не сделал ни одной голевой передачи.

Другими претендентами на почетный приз называются: Мэтт Бениерс («Сиэтл»), Логан Томпсон («Вегас»), Мэйсон Мактавиш («Анахайм»), Куол Перфетти («Виннипег»), Оуэн Пауэр («Баффало») и Укко-Пекка Луукконен («Баффало»).

В прошлом сезоне «Колдер Трофи» получил защитник «Детройта» Моритц Зайдер, а до него обладателем почетного титула стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Кирилл Марченко
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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  • просто человек 5

    Daily Faceoff,они что то решают?Сегодня слишком много пузырей из лужи.Боюсь представить какой бурдой будут заваливать когда АО уйдет на пенсию.

    01.02.2023

  • Novgorodets Veliky

    самый уродливый лого клуба в истории: 1) коламбус 2) новый виннипег 3) вегас 4) флорида даже старый лого квебек нордикс кажется гениальным на этом фоне)

    01.02.2023

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    2 Нью-Джерси 49 32 17 68
    3 Рейнджерс 49 27 22 62
    4 Вашингтон 53 27 26 60
    5 Питтсбург 49 24 25 57
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    7 Филадельфия 51 21 30 51
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    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 50 38 12 81
    2 Торонто 51 31 20 70
    3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
    4 Баффало 49 26 23 56
    5 Флорида 52 24 28 54
    6 Оттава 50 24 26 51
    7 Детройт 48 21 27 50
    8 Монреаль 51 20 31 44
    Центральный дивизион И В П О
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    2 Виннипег 52 32 20 65
    3 Миннесота 48 27 21 58
    4 Колорадо 48 27 21 57
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    2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
    3 Вегас 51 29 22 62
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    5 Калгари 50 24 26 57
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    Каролина – Лос-Анджелес
    		 5 : 4 ОТ
    1.02 03:00
    Коламбус – Вашингтон
    		 3 : 4 ОТ
    1.02 03:00
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    Коннор Макдэвид

    Эдмонтон

    		 50 92
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    		 48 76
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    		 48 72
    И Г
    Коннор Макдэвид

    Коннор Макдэвид

    Эдмонтон

    		 50 41
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    		 50 38
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