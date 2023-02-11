Макдэвид стал вторым игроком после Гретцки, который в двух сезонах выдавал две серии из 15 матчей подряд с очками
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию до 15 матчей подряд.
Лучший бомбардир регулярного чемпионата выдал уже вторую серию из 15 матчей подряд с очками в нынешнем сезоне. В первой раз в этой регулярке он набирал очки в 17 играх подряд.
Макдэвид стал лишь вторым хоккеистом в истории НХЛ, который за карьеру более одного раза дважды за сезон выдать серию из не менее 15 матчей подряд с очками.
До этого такое удавалось только лучшему бомбардиру в истории НХЛ Уэйну Гретцки, на счету которого 7 таких сезонов.
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17.02
|11.02
|03:00
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Коламбус – Торонто
|0 : 3
|11.02
|03:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|6 : 3
|11.02
|04:30
|
Чикаго – Аризона
|4 : 3 ОТ
|11.02
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|3 : 6
|11.02
|20:00
|
Детройт – Ванкувер
|5 : 2
|11.02
|20:30
|
Баффало – Калгари
|- : -
|11.02
|20:30
|
Монреаль – Айлендерс
|- : -
|11.02
|20:30
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|11.02
|20:30
|
Филадельфия – Нэшвилл
|- : -
|11.02
|21:00
|
Даллас – Тампа-Бэй
|- : -
|11.02
|23:30
|
Бостон – Вашингтон
|- : -
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