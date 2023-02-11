Макдэвид стал вторым игроком после Гретцки, который в двух сезонах выдавал две серии из 15 матчей подряд с очками

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию до 15 матчей подряд.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата выдал уже вторую серию из 15 матчей подряд с очками в нынешнем сезоне. В первой раз в этой регулярке он набирал очки в 17 играх подряд.

Макдэвид стал лишь вторым хоккеистом в истории НХЛ, который за карьеру более одного раза дважды за сезон выдать серию из не менее 15 матчей подряд с очками.

До этого такое удавалось только лучшему бомбардиру в истории НХЛ Уэйну Гретцки, на счету которого 7 таких сезонов.