Голевой пас Наместникова помог «Детройту» победить «Сент-Луис»

«Детройт» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич открыл счет в матче, реализовав большинство в середине первого периода.

Победная шайба — на счету форварда «Ред Уингз» Адама Эрна, он отличился после передачи россиянина Владислава Наместникова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Бучневич — 5 (бол., Кайру, Саад), 10:11 — 0:1. Раймонд — 8 (Бертуцци, Ларкин), 13:48 — 1:1. Ларкин — 10 (Фаббри, Ледди), 27:45 — 2:1. Перрон — 7 (Перунович, Кайру), 41:11 — 2:2. Эрне — 3 (Наместников, Сутер), 44:38 — 3:2. Фаббри — 4 (п.в., Гронек), 58:45 — 4:2.

Вратари: Неделькович — Хуссо (58:02 — 58:45, 58:59).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 23 (11+3+9) — 37 (11+11+15).

Наши: Наместников (17.13/0/+1) — Барбашев (13.20/1/-1), Бучневич (20.50/4/-2), Костин (9.02/0/0), Тарасенко (19.49/5/-1).

25 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.